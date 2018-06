Medieninformation

Spitzenrating für die Baloise - Standard & Poor's erhöht auf A+

Basel, 28. Juni 2018. Die Baloise unterstreicht erneut ihre hervorragende Kapitalisierung. Bereits im Bericht über die Finanzlage wurde eine sehr starke SST-Solvenzquote von 262% ausgewiesen, nun bestätigt auch die Ratingagentur Standard & Poor's die ausgezeichnete Kapitalisierung der Baloise. Sie erhöht das Rating von "A" mit positivem Ausblick auf "A+" mit stabilem Ausblick. Mit diesem Rating erklimmt die Baloise im Vergleich der mittelgrossen europäischen Versicherer eine Spitzenposition.

"Wir freuen uns sehr über die Rating-Verbesserung durch Standard & Poor's. S&P honoriert die im Rahmen des Strategieprogramms "Simply Safe" geleistete Arbeit zur Optimierung unserer Risikotragfähigkeit bei gleichzeitigem Ausbau der Dienstleistungen für unsere Kunden und unter Beibehalten unserer attraktiven Aktionärspolitik. Somit unterstreicht das Rating die Bestrebungen der Baloise, sich für ihre Zielgruppen kontinuierlich zu verbessern", kommentiert Carsten Stolz, CFO der Baloise Group, das erfreuliche Rating-Update.

Standard & Poor's würdigt die ausgezeichnete Kapitalisierung der Baloise, welche gemäss dem S&P-Kapitalmodell komfortabel oberhalb dem AAA-Niveau liegt, die hohe operative Ertragskraft, das starke Risikomanagement und die starke Wettbewerbsposition in den ertragreichen Kernmärkten.

Dank des verbesserten Ratings rückt die Baloise Group im Vergleich mit ähnlich grossen Mitbewerbern in eine Spitzenposition vor und bekräftigt ihren Status als nachhaltig sicheres und attraktives Investment.

