Allschwil (awp) - Die vom US-Konzern JohnsonJohnson (JJ) übernommene Actelion ist von Publizitätspflichten zur Aufrechterhaltung der Kotierung an der Schweizer Börse SIX befreit worden. So muss das Baselbieter Biotechunternehmen ab sofort weder einen Halbjahresbericht vorlegen, noch Ad hoc-Mitteilungen veröffentlichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...