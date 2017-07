Wechsel an der Spitze: Estland hat die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Zuvor hatte Malta den Vorsitz der 28 EU-Staaten ausgeübt.

Die estnische Regierung will den Ausbau der digitalen Wirtschaft während ihrer Legislaturperiode vorantreiben: Dazu soll im September ein Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs abgehalten werden. Die Ratspräsidentschaft dauert jeweils sechs Monate und wechselt nach einem genau festgelegten Plan: Am 1. Januar übergibt Estland dann an Bulgarien. Deutschland wird den Vorsitz das nächste Mal 2020 ausüben. Der jeweilige Ratsvorsitzende organisiert die Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs.