Neu Delhi - In Indien ist am Samstag die grösste Steuerreform seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 in Kraft getreten. Die neue einheitliche Mehrwertsteuer GST ersetzt unterschiedliche Steuern und Steuersätze in den 29 indischen Bundesstaaten.

Damit entsteht auf dem Subkontinent mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern ein riesiger Binnenmarkt. Premierminister Narendra Modi will mit der Steuerreform zudem den Handel erleichtern und die Wirtschaft modernisieren.

In einer Sondersitzung des Parlaments um Mitternacht versprach Modi den Indern "eine gute und einfache Steuer". Mit der neuen einheitlichen Steuer für Waren und Dienstleistungen werde "der Traum von einem Indien wahr".

Das "einfache und transparente System" bekämpfe auch Schwarzgeld und Korruption. ...

