Zürich - Der Stromzählerproduzent Landis+Gyr kommt zurück an die Schweizer Börse. Der Börsengang (IPO) soll voraussichtlich im dritten Quartal 2017 stattfinden, teilte das auf im Bereich Smart Metering-Lösungen tätige Unternehmen am Montag mit.

Landis+Gyr ist derzeit im Besitz des Technologiekonzerns Toshiba, der 60% der Anteile hält, und der Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) mit 40% des Aktienkapitals. Die beiden Besitzerfirmen planen beim IPO "voraussichtlich" die Veräusserung ihres gesamten Aktienpakets.

Der geplante Börsengang sieht ein Sekundärzeichnungsangebot für alle bestehenden, von der Toshiba Corporation und INCJ gehaltenen Aktien an institutionelle und private Anleger in der Schweiz sowie an qualifizierte institutionelle Anleger in verschiedenen anderen Staaten vor.

Dividende von mindestens 70 Mio USD geplant

Das IPO sei der "nächste aufregende Schritt" in der 120 Jahre alten Wachstumsgeschichte. "Wir freuen uns auf unsere neuen Aktionäre, die uns auf unserem Weg begleiten werden, dazu beizutragen, Energie besser zu nutzen", sagt Richard Mora, CEO von Landis+Gyr in der Mitteilung.

