Horgen - Der Industriekonzern Schweiter trennt sich von seiner traditionellen Textilsparte SSM und expandiert gleichzeitig in Irland. Abnehmer von SSM ist der Textilmaschinenbauer Rieter, der für diesen Zukauf über 120 Mio CHF ausgibt.

Für die Division SSM Textilmaschinen von Schweiter bezahlt Rieter einen Kaufpreis von 124,2 Mio CHF, wie Schweiter am Montag mitteilt. Die deutlich kleinere Division SSM hatte 2016 einen Umsatz von knapp 86 Mio CHF erzielt, der Gesamtkonzern mit dem grösseren Verbundwerkstoff-Bereich dagegen über 1 Mrd CHF.

Der Verkaufspreis beinhaltet die im Unternehmen SSM Textilmaschinen verbleibenden Barmittel. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 100 Mio CHF. Für Schweiter resultiert aus dem Verkauf ein Buchgewinn von rund 90 Mio.

Rieter wird SSM Textilmaschinen in der bisherigen Form als schweizerisches Unternehmen mit Hauptsitz in Horgen, Produktionsstätten in Italien und China sowie dem weltweiten Vertrieb und mit dem bestehenden Management weiterführen. Allerdings scheidet mit dem erfolgten Vollzug der Transaktion Ernesto Maurer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...