Allen kurzfristigen Trends zum Trotz geht es an der Börse langfristig noch immer um Wachstum. Doch um tagtäglich danach handeln zu können, erscheinen BIP-Zahlen zu selten. Das Team von Spängler IQAM Invest hat mit dem Spängler IQAM Market Timing Europe seit annähernd drei Jahren einen Fonds im Angebot, der sich aktuelle Konjunkturdaten aus der Eurozone zu Nutze macht, um tagtäglich eine neue Schätzung über das Wirtschaftswachstum in der Eurozone abzugeben. Dabei handelt der Fonds streng binär: Fällt die Schätzung positiv aus, investiert der Fonds mittels Derivaten zu einhundert Prozent in Aktien. Gibt das System ein negatives Signal aus, setzt der Spängler IQAM Market Timing Europe ausschließlich auf den Geldmarkt. Seit Bestehen hat der Fonds auf diese Weise eine Jahresrendite von 8,5 Prozent nach Kosten erzielt. "Das ist besser als der Vergleichsindex EuroStoxx 50. Das Besondere dabei ist, dass wir dieses Ergebnis bei geringerer Volatilität erreichen konnten", freut sich Spängler IQAM Invest-Geschäftsführer Markus Ploner. Mit lernfähigen Prognosen das Wachstum immer im Blick Ob ein Signal positiv oder negativ ist, hängt von der Gemengelage von 51 einzelnen Faktoren aus Ländern der Eurozone ab. "Entscheidend ist für uns die Dynamik. Also die Wahrscheinlichkeit, mit der bevorstehende BIP-Zahlen besser ausfallen, als die vorherigen", betont Ploner. "Langfristig hat sich gezeigt, dass das Wachstum noch immer entscheidend für den Erfolg an der Börse ist. Auch sind Wachstumssorgen ...

