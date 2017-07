Zürich - Die Volatilität an den Börsen hat sich in der letzten Woche erhöht. Auslöser waren Kommentare von Mario Draghi, die von den Marktteilnehmern als mögliche zukünftige Verschärfung der Geldpolitik interpretiert wurden. Daraufhin korrigierten vor allem die Europäischen Aktienmärkte stark. Der Stoxx Europe 50 verlor 2.2% und der Dax 3.2%. Der SMI büsste dank der guten Performance von Nestlé (Wochengewinn: 1.6%) und den beiden Banken Credit Suisse (+ 3.8%) und UBS (+4.0%) weniger ein. In den USA beendete der Nasdaq nach einer Achterbahnfahrt die Woche mit 2% im roten Bereich. Der S&P500 korrigierte mit 0.61% deutlich weniger. Auch hier hielten die Banken dagegen und der dortige Branchenindex verteuerte sich um 3.3%. Grund dafür waren gut ausgefallene Stresstests bei den Banken, die Aktienrückkäufe ermöglichen und höhere Zinsen.

Aufgrund der Kommentare von Mario Draghi schossen die Zinsen in Europa um 21 Basispunkte in die Höhe und in den USA notieren die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen 16 Basispunkte höher.

Bei den Währungen setzte sich der Trend eines stärkeren Euros fort. Der EUR/USD stieg auf 1.14, was dem höchsten Stand seit dem Mai 2016 entspricht. Damit verteuerte sich der Euro gegenüber dem USD seit dem Tiefst im Dezember 2016 um 10%. Auch der Schweizer Franken konnte von der Euro-Stärke etwas profitieren und beendete die Woche bei 1.09. Ein USD kostet noch 96 Rappen. Nach der starken Performance ...

