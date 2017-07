Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) stiegen sowohl das Volumen als auch die Anzahl der Abschlüsse auf eine neue Rekordhöhe. Das Volumen kletterte um 59.4% auf CHF 16.5 Mio., die Anzahl der Transaktionen verbesserte sich auf 308 nach 425 in der Vorwoche. In der letzten ganzen Handelswoche vor dem Zur Rose-IPO hätten die Papiere der Versandapotheke den Handel erneut dominiert, so die ZKB gegenüber AWP. Der ZKB KMU-Index legte um 0.6% auf 1'382.86 Punkte zu.

Zur Rose machten in 308 Transaktionen gut CHF 6.5 Mio. vom Gesamtvolumen aus. Zuletzt engte das Unternehmen aufgrund der hohen Nachfrage die Preisspanne für die im IPO angebotenen Aktien auf CHF 135 bis CHF 140 je Aktie ein. Zudem wurde die Bookbuilding-Periode um einen Tag auf den 4. Juli verkürzt.

Reishauer generierten in zwei Abschlüssen CHF 352'200. Weleda PS setzten in sieben Trades CHF 169'315 um. Das auf Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel spezialisierte Unternehmen teilte mit, dass nach der abgeschlossenen Sanierung CEO Ralph Heinisch das Unternehmen auf Ende August 2017 verlassen wird. Um eine neue Entwicklungsphase einzuleiten entschied der Verwaltungsrat, die klassische CEORolle in der Geschäftsleitung aufzuheben und sie durch eine kollegiale Führung zu ersetzen.

Bei den Gewinnern im Index fielen Weiss+Appetito mit einer Avance um 11.5% auf. Die Titel dürften laut ZKB immer noch von jüngst positiven Aussagen von CEO Andrea Wucher in verschiedenen Interviews. Zürichsee-Fähre Horgen Meilen steigen um 2.7%, WWZ AG um 2.2% und Zur Rose Group um 2.1%. Thurella schloss die Handelswoche mit einem Plus von 0.7%.

Auf der Gegenseite büssten Pilatus Bergbahnen mit 2.0% am deutlichsten an Boden ein. Holdigaz SA gingen um 1.1% zurück und NZZ verloren mit allerdings guten Volumen 0,8%. Die beiden zur NZZ Mediengruppe gehörenden Tageszeitungen "St. Galler Tagblatt" und "Luzerner Zeitung" vereinheitlichen ihre Bundstruktur, wie jüngst bekannt worden war. Damit könnten die Regionalzeitungen der Mediengruppe effizienter gedruckt werden.

Rigi Bahnen verloren derweil 0.7% und acrevis Bank 0.3%. Erstere eröffneten am vergangenen Wochenende den sanierten historischen Hochperron. Das 120jährige Industriedenkmal war 2006 unter Schutz gestellt und in den letzten sieben Jahren renoviert worden.

Neuigkeiten gab es auch von der Reishauer Gruppe. Bei der Autoindustrie-Zulieferin sank im vergangenen Geschäftsjahr der Gruppengewinn um 6% auf 31,2 Mio CHF. Der Umsatz schrumpfte 2016 um 3,6% auf 312,3 Mio CHF.

AZ Medien verkündete derweil die Streichung von 4,5 Stellen beim Zeitungsverbund Nordostschweiz. Mit der Massnahme reagiere man auf sinkende Werbeeinnahmen, so das Medienhaus.

Die Stadt Aarau will zusammen mit der Energiedienstleisterin IBAarau auf dem Flachdach der Werkhalle Nord eine gemeinschaftliche Photovoltaikanlage realisieren. Finanziert werden soll sie mit Darlehen von Eigenheimbesitzern. Rund 700 Quadratmeter Panel-Fläche stehe auf dem Dach

