Nach dem Treffen mit Katars Außenminister appelliert Amtskollege Sigmar Gabriel an die Blockadestaaten in der Golfregion, den Dialog zu suchen. Laut dem deutschen Politiker bestehen dafür die Voraussetzungen.

Unmittelbar vor Ablauf des Ultimatums gegen Katar hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die Blockadestaaten am Golf zum Dialog mit dem Emirat aufgerufen. "Es wäre gut, wenn jetzt die Aufforderung zum Dialog, die die internationale Gemeinschaft an alle Beteiligten gerichtet hat, erwidert würde", sagte er nach einem Treffen mit dem katarischen Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Dienstag in Doha.

Katar habe sehr zurückhaltend auf die Blockade durch Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrain und Ägypten reagiert, und er hoffe, dass die Reaktion der vier Staaten nun genauso angemessen ausfalle. Unklar war zunächst, ob Katar nach Ablauf des Ultimatums in der Nacht zum Mittwoch neue Sanktionen drohen. Die Emirate, die dies ursprünglich selbst ins Gespräch gebracht hatten, wandten sich gegen voreilige Spekulationen.

Was auf dem Tisch liege einschließlich der Antwort Katars auf die 13 Forderungen der vier Staaten reiche seiner Ansicht nach aus, zumindest einen Dialog zur Klärung der strittigen Fragen einzuleiten, sagte Gabriel. Dazu brauche es den guten Willen aller Beteiligten.

Zudem müssten alle Respekt vor der nationalen Souveränität der anderen haben. Der Minister stellte Deutschlands Hilfe in Aussicht, falls diese gewünscht werde. "Wir selbst sind nicht Teil irgendeines Vermittlungsauftrages", betonte Gabriel, der am Mittwoch nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...