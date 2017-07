EUR/USD aktueller Kurs: 1,1343. Der Greenback steigt gegenüber der Gemeinschaftswährung den 2. Tag in Folge und so fiel das Paar unter 1,1335, bevor es zu einer Erholung um einige Pips über dieses Niveau kam. Die US Märkte blieben am Dienstag wegen einem Feiertag geschlossen und so beschränkte sich die Kursentwicklung während der letzten Sitzung des Tages auf den kanadischen Dollar. Der EUR/USD konnte mit dem frühen asiatischen Handel am Dienstag die 1,1373 erreichen, aber anschließend kam es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...