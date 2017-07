Der Gründer des Photovoltaik-Anlagenbauers gibt die Unternehmensführung an Eckhard Hörner-Marass ab. Dieter Manz bekräftigte, dass unter anderem mit dem Einstieg von Shanghai Electric nun die Basis für ein wieder profitables Wachstum geschaffen ist.Auf der Hauptversammlung der Manz AG am Dienstag in Filderstadt sind die Aktionäre nochmals detailliert über die operative und strategische Entwicklung der Manz AG im abgelaufenen Geschäftsjahr informiert worden. 2016 stand der Einstieg des strategischen Ankerinvestors Shanghai Electric im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern ...

