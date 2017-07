Das auf der Karibikinsel installierte System soll erweitert werden. Der Energieversorger Stuco will danach zumindest an sonnigen Tagen komplett auf die Dieselgeneratoren verzichten.Auf der niederländischen Karibikinsel Sint Eustatius nahm SMA Sunbelt im März 2016 eine Hybridanlage in Betrieb, die mit einer Photovoltaik-Anlage mit 1,89 Megawatt Leistung und einem 1,0 Megawatt/572 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batteriespeicher nachgerüstet wurde. Der Dieselverbrauch sei dadurch drastisch reduziert worden, teilte THEnergy am Donnerstag mit, das die Daten des ersten Betriebsjahres analysiert hat. ...

