Chur (awp) - Die deutsche Würth-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2017 in der Schweiz den Umsatz um 14% auf 487,2 Mio EUR gesteigert. Für den gesamten Konzern resultiert ein Plus von 7,8% auf 6,39 Mrd. In Lokalwährung beträgt das Plus auf Gruppenebene 7,1%, wie der im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial tätige Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...