In dem Streit geht es um die Zahlung von 4,6 Millionen US-Dollar. Sempa Systems fordert das Geld für erbrachte Leistungen beim Bau der Polysilizium-Fabrik von Wacker Chemie in den USA. Allerdings hat das Unternehmen keinen direkten Vertrag mit dem Münchner Konzern, sondern war Subunternehmer von ATEC.Ein Richter in Tennessee hat ein Schiedsverfahren angeordnet, in dem die Sempa Systems GmbH ihre gegen Wacker Chemie gestellten Ansprüche in Höhe von 4,6 Millionen US-Dollar klären soll. Der Streit bezieht sich auf den Bau der Polysilizium-Fabrik in den USA des Münchner Konzerns. Sempa Systems verklagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...