Schauspieler Til Schweiger hat sich in die Debatte um die Gewaltexzesse während des G20-Gipfels eingeschaltet und sich bei den Polizisten in Hamburg bedankt. "Unsere Demokratie braucht Polizei um die Werte der Demokratie zu beschützen", sagte Schweiger in einer Videobotschaft, die von der Pressestelle der Hamburger Polizei selbst aufgenommen und verbreitet wurde.

Seine Tochter habe in Hamburg gesehen, dass Leute die Polizisten aktiv geschubst hätten und als sie zurückgeschubst wurden dann "Bullenschweine" gerufen hätten. Indem man Polizisten angreife, tue man gar nichts für die Welt, sondern schaffe nur Gewalt und Chaos, so der Schauspieler. Diese Botschaft komme bei den gewaltbereiten Demonstranten aber vermutlich nicht an. "Ihr checkt das sowieso nicht, weil ihr so vernagelt in der Birne seid, dass man euch sowieso nicht helfen kann", so Schweiger.