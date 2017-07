Die Türkei bereitet eine Operation gegen die kurdischen Milizen im Kanton Afrin vor.

Die Türkei will verhindern, dass die Kurden-Milizen im Norden des Landes einen Landkorridor zum Mittelmeer schaffen. Aus diesem Grund bereitet das Land derzeit eine großangelegte Operation auf die nordwestliche Stadt Afrin vor, die auf dem Landweg des geplanten Korridors liegt. Der türkische Generalmajor a.D. Naim Babüroglu sagte Haber 7: "Der syrische Ableger der PKK, die YPG, hat Afrin im Jahr 2012 eingenommen. Die YPG hat im Jahr 2016 auch Manbidsch erneut erobert. Diese beiden Städte befinden sich westlich des Euphrats. Afrin hat die Besonderheit, dass sich die Stadt gegenüber von Kilis und Hatay befindet - also direkt an unserer Grenze. Die PKK bekommt für ihre Aktivitäten im türkischen Nurgebirge...

