Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag vor Unwettern im Süden des Landes gewarnt. Betroffen seien vor allem Bayern und Baden-Württemberg, teilte der Wetterdienst am Samstag mit.

Durch das Unwetter könnte es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen durch Hagelschlag kommen. Örtlich seien Blitzschäden möglich. An der oberen Donau ostwärts ziehende unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel um 4 cm Korndurchmesser und Böen um 100 km/h sind dabei zu erwarten. Die Warnung gilt zunächst bis zum späten Abend.

Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sind möglich.