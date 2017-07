Zürich - 2016 verzeichneten Städtereisen eine Zunahme von beachtlichen 15 Prozent. Dieser Trend setzt sich 2017 fort. Mit komfortablen und sehr zentral gelegenen Ferienapartments in 15 der schönsten europäischen Städte erfüllt Hapimag die Anforderungen des Marktes hervorragend. Die beliebtesten Citys der Hapimag Gäste sind in diesem Sommer Berlin, Paris, Hamburg, München, Wien und Edinburgh.

Städtereisen weisen seit rund 20 Jahren Wachstumsraten auf. Auch 2016 nahmen sie in Europa um 15 Prozent zu, wie aus dem ITB World Travel Trends Report 2016/2017 hervorgeht. Während früher Städtereisen vor allem im Frühjahr und Herbst sehr gefragt waren, hält heute die Städte-Reiselust das ganze Jahr über an. So erobern die Hapimag Gäste auch in den Monaten Juni, Juli und August gerne die europäischen Metropolen. Bei den 15 City-Destinationen von Hapimag - darunter Top-Ziele wie Amsterdam, Dresden, Prag und Lissabon - liegen in diesem Sommer Paris, Hamburg und München ganz vorne. Die höchste Anziehungskraft übt jedoch Berlin aus, wo Hapimag mit Berlin Zoo und Berlin Gendarmenmarkt über zwei Standorte mit insgesamt 62 Ferienwohnungen verfügt.

Fahrradtouren in Paris

Sämtliche Städteresorts von Hapimag sind sehr zentral und attraktiv gelegen. Auf Wunsch können die Gäste zudem verschiedene Services nutzen und zum Beispiel Karten für den öffentlichen Verkehr, Konzerte oder Ausstellungen direkt an der Rezeption kaufen, so dass sie wertvolle Ferienzeit gewinnen. Marine Giraud-Roche, Resort Manager bei Hapimag Paris, beobachtet, dass die Zeitersparnis für Touristen immer wichtiger wird. Die gebürtige ...

