St. Gallen - Die Hypothekenvermittler MoneyPark und Defferrard & Lanz schliessen sich unter der Führung von MoneyPark zusammen. Helvetia begrüsst den Zusammenschluss, da dieser die konsequente Umsetzung der Strategie helvetia 20.20 unterstützt. Die unabhängige Weiterentwicklung von MoneyPark als schweizweiter Intermediär von Hypotheken wird beibehalten.

MoneyPark, der grösste technologiebasierte Hypothekenvermittler in der Schweiz, hat die in Lausanne beheimatete Defferrard & Lanz SA erworben, wie die beiden Unternehmen heute bekannt gaben. Die Unternehmen ergänzen sich perfekt: MoneyPark ist vor allem in der Deutschschweiz und im Tessin präsent, DL hat eine starke Stellung in der Romandie. Der Zusammenschluss erlaubt es MoneyPark, den strategisch wichtigen Westschweizer Markt schnell und umfassend zu erschliessen. Helvetia begrüsst diese Akquisition und hat diese finanziert.

MoneyPark, mit ihrem für die Schweiz einzigartigen Geschäftsmodell, soll weiterhin unabhängig von Helvetia ...

