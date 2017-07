Winterthur - Die AXA Gruppe tritt der weltweiten Wirtschaftsinitiative «RE100» bei. Ihr gehören Grossunternehmen an, die sich verpflichten, 100% ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Die AXA Winterthur bezieht bereits seit 2008 ihren gesamten Strom aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft.

Die ersten Hundert sind erreicht: Mit dem Beitritt der AXA Gruppe zählt die weltweite Initiative «RE100» einhundert globale Unternehmen. Sie haben sich öffentlich verpflichtet, ihren gesamten Stromverbrauch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Diese 100 Mitglieder - darunter 30 Global Fortune 500-Unternehmen - beziehen mehr als 145 Terrawatt-Stunden erneuerbare Energie - so viel wie für die Stromversorgung von Polen nötig ist. RE100 ist eine weltweite gemeinschaftliche Wirtschaftsinitiative unter Führung von The Climate Group in Zusammenarbeit mit dem CDP, um die Nachfrage und Bereitstellung erneuerbarer ...

