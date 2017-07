Wallisellen - Nach den verheerenden Unwettern am Samstag in vielen Teilen der Schweiz und vor allem in der Region Zofingen mit starkem Hagel und extremen Niederschlägen zieht die Allianz Suisse eine vorläufige Schadenbilanz: Laut ersten Hochrechnungen geht die Allianz Suisse gesamtschweizerisch von rund 2'500 Schadenfällen mit einem Gesamtaufwand von rund 10 Millionen Franken aus. Davon entfielen rund drei Viertel der Schadenfälle auf die Region Zofingen, der Schadenaufwand beträgt dort voraussichtlich mehr als 8 Millionen Franken. Es war in seinem Ausmass das bislang stärkste Unwetterereignis in diesem Jahr. Die Schadenexperten sind bereits vor Ort, um die Schadenfälle mit den Kunden zu erledigen. Zudem hat die Allianz Suisse umgehend einen "Hagel-Drive In" in Zofingen organisiert.

Zum Teil mehr als 100 Liter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...