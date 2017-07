Zürich - Dell hat sein Lösungsportfolio für die Desktop-Virtualisierung weiter ausgebaut. Mit Dell EMC XC Xpress for VDI steht nun eine für VDI-Umgebungen optimierte, hyperkonvergente Appliance zur Verfügung. Ausserdem präsentiert Dell den mobilen Thin Client Latitude 3480 mit Windows 10 IoT Enterprise, die aktualisierte Betriebssystemversion Wyse ThinOS 8.4 mit Unterstützung für VMware Blast Extreme und die Wyse Management Suite für eine einfache Verwaltung von Thin Clients - entweder on-premises oder in der Cloud.

Die im Mai auf der Dell EMC World angekündigte hyperkonvergente Appliance Dell EMC XC Xpress wurde nun auch für die Anforderungen von virtuellen Desktop-Infrastrukturen (VDI) mit einer Referenzarchitektur optimiert. Vor allem Unternehmen kleiner und mittlerer Grösse steht damit eine Lösung zur Verfügung, mit der sie Nutanix-basierte Umgebungen noch einfacher aufsetzen, einrichten und verwalten können. Die Appliance kombiniert Server- und Storage-Infrastrukturen, Virtualisierungssoftware und Cloud-Backup in einer einzigen "Out of the Box"-Lösung bei freier Wahl der gängigsten Hypervisor- und Desktop-Broker. Mit Dell EMC XC Xpress for VDI haben Unternehmen alles Nötige zur Hand, um eine stabile und skalierbare virtuelle Desktop-Umgebung bereitzustellen, zu managen und dauerhaft zu betreiben.

Wesentliche Vorteile von Dell EMC XC Xpress for VDI:

Einfache Handhabung: Die Appliance bietet einen ganzheitlichen Zugang zu VDI und kann in nur wenigen Stunden eingerichtet werden. Dazu sind weder umfangreiche VDI-Kenntnisse noch kostspielige Services nötig. Das fortlaufende Management kann bequem mit der Management-Konsole Nutanix PRISM, einer HTML-basierten Benutzeroberfläche, erfolgen. Maximale Flexibilität: Je nach Anforderung können Unternehmen zunächst mit einer Drei-Knoten-Konfiguration starten und bei Bedarf auf vier Knoten hochskalieren. Dell EMC XC Xpress for VDI unterstützt alle gängigen Hypervisor- und Broker-Technologien. Die Appliance eignet sich besonders für kleinere Umgebungen und ist somit eine Ergänzung zu Dell EMC VxRail for VDI und Dell EMC XC Series for VDI, die bereits häufig für die VDI-Bereitstellung in grossen Unternehmen eingesetzt werden. Funktionalität und Verlässlichkeit: Dell EMC XC Xpress for VDI bietet leistungsfähige Funktionen in Verbindung mit der Anwendungs- und Desktop-Bereitstellung auf lediglich drei Rack-Einheiten. Hinzu kommen Features auf Enterprise-Niveau wie Cloud-Backup und selbstheilende Cluster für Ausfallsicherheit.

Dell Latitude 3480 Thin Client: Enterprise-Class-Sicherheit und Mobilität

Der Dell Latitude 3480 basiert auf der bekannten gleichnamigen Business-Client-Reihe und bietet genau die Sicherheit, Kontrolle und Verwaltbarkeit, die Unternehmen von einem tragbaren Thin Client erwarten. Ganz gleich, ob für anspruchsvolle Anwender oder für Wissensarbeiter, der Latitude 3480 ist eine kostengünstige und gleichzeitig ...

