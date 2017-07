Zürich (ots) - Das zum Immobilienkonzern Swiss Prime Site

gehörende Warenhaus Jelmoli will wachsen. Ab 2019 bezieht Jelmoli am

Flughafen Zürich rund 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Laut SPS-Chef

René Zahnd will man sich damit gegenüber internationalen Top-Marken

besser aufstellen. «Mit dem zusätzlichen Standort am Flug¬hafen sind

wir gegenüber diesen Kunden in einer besseren Verhandlungsposition»,

sagt Zahnd im Interview mit der «Handelszeitung». Dafür nimmt die

grösste kotierte Immobilienfirma der Schweiz sogar in Kauf, dass ihre

Tochtergesellschaft Mieterin von fremden Verkaufsflächen wird.



Trotz den schwierigen Rahmenbedingungen im Retail-Geschäft und

hartnäckigen Gerüchten will sich SPS nicht von Jelmoli trennen.

«Unsere Gruppengesellschaft entwickelt sich gut und konnte letztes

Jahr den Umsatz stabil halten», sagt Zahnd. Zudem habe der Erfolg des

Warenhauses einen entscheidenden Einfluss auf den Wert des

Jelmoli-Gebäudes. Dieser liegt aktuell bei 814 Millionen Franken und

ist damit das wichtigste Asset im Portfolio der

Immobiliengesellschaft.



Vor allem dank Projektentwicklungen, Umnutzungen sowie dem Bereich

«Leben im Alter» ist Swiss Prime Site 2017 in einem herausfordernden

Immobilienmarkt gut unterwegs. Das Unternehmen hält an seinen

Prognosen per Ende Jahr fest und will sowohl die Erträge als auch den

Gewinn steigern. «Der Leerstand dürfte deutlich unter 6 Prozent

liegen», sagt Zahnd gegenüber der «Handelszeitung». Das Portfolio

werde weiter wachsen.



