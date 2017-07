Ziemlich beste Freunde? Laut Donald Trump lief das Treffen mit Wladimir Putin "exzellent" ab. Trotzdem glaubt der US-Präsident, dass der Kreml-Chef Hillary Clinton als Wahlgewinnerin bevorzugt hätte.

US-Präsident Donald Trump hat sein erstes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin als "exzellent" beschrieben. "Ich denke, wir haben uns sehr gut verstanden, und das ist keine schlechte Sache. Das ist eine gute Sache", sagte Trump in einem Gespräch mit dem christlichen US-Sender CBN. Trump und Putin hatten sich am vergangenen Freitag am Rande ...

