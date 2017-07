Zürich - Der weltgrösste Schokoladeproduzent Barry Callebaut (BC) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 die Verkaufsmenge und den Umsatz gesteigert. Dabei konnte das Wachstum im dritten Quartal noch beschleunigt werden. Die Mittelfristziele bestätigt das Unternehmen.

Die Verkaufsmenge nahm in der Periode von September bis Mai um 2,8% auf 1'414'654 Tonnen zu, teilt BC am Donnerstag mit. Im Vergleich dazu entwickelte sich der globale Schokolademarkt mit 0,6% rückläufig. Der Umsatz, der zu einem guten Teil von der Entwicklung des Kakaopreises abhängt, wuchs um 3,7% auf 5,19 Mrd CHF. In Lokalwährungen betrug das Plus 2,9%.

Analystenerwartungen übertroffen

CEO Antoine de Saint-Affrique zeigt sich in der Mitteilung ...

