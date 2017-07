Die MediaMarktSaturn-Gruppe mag nicht mehr neben Nudeln, Nesquik und Nektarinen stehen. Der Groß- und Lebensmittelhandel wurde ausgebootet und seine Aktien sind seit dem 13. Juli käuflich erwerbbar. Altaktionäre finden seither eine zusätzliche Wertpapierposition in ihrem Depot.



Leider hat auf die Schnelle fast niemand eine vernünftige Bewertung der neuen Metro AG (WKN:BFB001) durchgeführt, sodass Kleinaktionäre ziemlich im Regen stehen in den ersten Handelstagen. Deshalb versuche ich mal auszuhelfen und teile nachfolgend meine Gedanken.

So lief die Abspaltung ab

Die alte Metro hat traditionell seine Ankeraktionäre, darunter die Haniels, Schmidt-Ruthenbecks und Beisheims mit insgesamt knapp 50 % sowie den Unruhestifter Erich Kellerhals. Daran wird ...

