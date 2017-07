Zürich - Der weltgrösste Schokoladeproduzent Barry Callebaut (BC) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 die Verkaufsmenge und den Umsatz über Erwarten gesteigert. Dabei konnte das Wachstum im dritten Quartal noch beschleunigt werden. Insbesondere in der Region Asien-Pazifik legte BC zu, aber auch die europäischen Märkte entwickelten sich gut. Die Mittelfristziele bestätigt das Unternehmen.

In der Periode von September bis Mai nahm die Verkaufsmenge laut Mitteilung vom Freitag um 2,8% auf 1'414'654 Tonnen zu. Im Vergleich dazu entwickelte sich der globale Schokolademarkt mit 0,6% rückläufig. Der Umsatz, der zu einem guten Teil von der Entwicklung des Kakaopreises abhängt, wuchs um 3,7% auf 5,19 Mrd CHF. In Lokalwährungen betrug das Plus 2,9%. Analysten hatten einen Umsatz in Höhe von 5,15 Mrd erwartet.

Der Preis für Kakaobohnen sank in der Berichtsperiode mit Blick auf das Überangebot nach guten Ernten in den beiden wichtigsten Anbaugebieten, Elfenbeinküste und Ghana, ungefähr um 30%. Bei den Milchprodukten wie Milchfett und Milchpulver verteuerten sich dagegen die Preise, während der Preis für Zucker auf dem Weltmarkt um 23% gesunken ist.

Beschleunigung im 3. Quartal

CEO Antoine de Saint-Affrique zeigt sich in der Mitteilung zufrieden mit der Leistung: "Dank unserem gesunden Schokoladenportfolio konnten wir die gute Dynamik unseres Verkaufsmengenwachstums aufrechterhalten und den Markt erneut übertreffen." Das Mengenwachstum im Schokoladengeschäft betrug 4,7%. ...

