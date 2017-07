Ein Besuch der diesjährigen Auflage der Messe Intersolar in München veranschaulichte den erneuten Richtungswechsel im PV-Markt. Der Weg zu mehr Eigenverbrauch und die Zunahme an regionalen Stromversorgungsprojekten auf Basis Erneuerbarer Energien geben der Speicherung von PV-Strom in Batteriespeichern enormen Schub. Parallel dazu entwickelt sich die Elektromobilität weltweit mit großer Dynamik. Die dadurch entstehenden Innovationen kommen auch der Photovoltaik zu Gute. Heimspeicher können jetzt leichter, kompakter und handlicher designt und produziert werden. Für die gleiche Speicherkapazität sind jetzt weniger Batteriezellen nötig.

Mit dem Wandspeicher »Varta pulse« wurde das Lieferspektrum von Varta erweitert (Bild?1). Er ist in zwei Leistungsklassen erhältlich: 3,3?kWh und 6,5?kWh. »Einfach, preiswert und dabei qualitativ hochwertig - das ist pulse. Perfekt für alle, die höchste Energiedichte platzsparend bündeln möchten«, sagt Herbert Schein, CEO der Varta in einem Interview. Darüber hinaus verwies er auf das Qualitätsversprechen seines Unternehmens an die Endkunden und die Handwerkspartner. Der Hersteller setzt bei Heimspeichern auf den dreistufigen Fachvertrieb und ein Netzwerk von zertifizierten Fachhandwerkern.

Der neue Heimspeicher lässt sich in 30?min installieren. Dank Plug & Play-Technik ist er schnell einsatzfähig und kann mit allen Quellen grüner Energie kombiniert werden. Mit Abmessungen von 60??cm?x?69?cm?x?19?cm benötigt er nur wenig Raum. Der Heimspeicher »Varta pulse 3« mit einer Kapazität von 3,3?kWh wiegt 45?kg. Der größere »Varta pulse 6« hat eine Kapazität von 6,5?kWh und ein Gewicht von 65?kg. Zumindest die kleinere Variante sollte problemlos in der 1-Mann-Montage installiert werden können. Aus den bereits vorhandenen Speichersystemen »Varta home« und »Varta family« wurde nun »one L« und »one XL«. Die Batteriekapazität lässt sich hier individuell je nach Anforderung von 2,8?kWh bis 13,8?kWh skalieren und das in 0,5-kWh-Schritten. Die Speicher sind notstromfähig.

Generell war das Angebot an Heimspeichern auf der Intersolar breit gefächert. Die aktuellen Modelle wurden vielfach schon vor einem Jahr vorgestellt, so dass sich das Angebot an echten Neuheiten in diesem Bereich als sehr überschaubar beschreiben lässt. Einen neuen Heimspeicher stellt beispielsweise nach die Deutsche Energieversorgung aus Leipzig vor (Bild?2). Der einphasige Batteriespeicher mit Dreiphasenkompensation »Senec.home« ist in vier Leistungsgrößen lieferbar (2,5?kWh, 5,0?kWh, 7,5?kWh und 10,0?kWh). Die Anzahl der Ladezyklen wird mit 12.000 angegeben. Das Gesamtgewicht des Speichersystems reicht je nach gewählter Leistungsklasse von 77?kg bis 152?kg.

Die maximale Wirkleistung des Wechselrichters beträgt 1250?W beim 2,5-kWh-System und 2500?W bei den drei anderen Leistungsklassen. Interessant für die Erwerber des »Senec.home« ist das Angebot »Senec.Cloud«. Durch optional buchbare Pakete kann günstiger Wärmestrom auch für die Versorgung von Wärmepumpen oder Nachtspeicherheizungen genutzt werden. Mit der »Senec.Cloud 2.0« sind in den Basispaketen Stromverbräuche von bis zu 33.000?kWh pro Jahr darstellbar, wodurch diese Energielösung auch für Gewerbetreibende interessant ist. Das Konzept der »Senec.Cloud« basiert auf der für 20 Jahre garantierten EEG-Einspeisevergütung, wodurch Kunden eine langfristige Planungssicherheit haben.

Mit der »Senec.Cloud Spezial« sind auch größere Gewerbe- und Industrieobjekte mit unlimitiertem Stromverbrauch integrierbar. Für diese erstellt Senec individuelle Angebote. Auch Kombinationen oder Alternativen mit anderen Erzeugern wie Blockheizkraftwerke oder Windräder sind hierbei möglich. Damit haben auch Gewerbe- und landwirtschaftliche Betriebe die Chance, den selbst produzierten Strom ganzjährig zu nutzen und Stromkosten dauerhaft zu senken.

Speicher für Industrie und Gewerbe

Unternehmen, die weniger als 1?GWh elektrische Energie im Jahr verbrauchen und damit nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...