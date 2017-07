Das Auftragsvolumen für mehrere Sputter-Beschichtungsanlagen liegt Centrotherm zufolge im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. In einer strategischen Partnerschaft wollen Centrotherm und Manz zudem künftig die Dünnschicht-Solartechnologie weiter verbessern.FHR Anlagenbau, eine Tochtergesellschaft der Centrotherm International AG, wird im kommenden Jahr mehrere Sputter-Beschichtungsanlagen für die Herstellung von CIGS-Solarmodulen an den Maschinenbauer Manz liefern. Die Beschichtungsanlagen sollen in zwei chinesischen Modulfabriken zum Einsatz kommen, für die Manz im Januar 2017 Großaufträge ...

