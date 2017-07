Der Auftrag beläuft sich über die Lieferung mehrerer Vakuum-Beschichtungsanlagen an einen deutschen Kunden.Der unterfränkische Maschinenbauer Singulus Technologies meldet einen Auftrag zur Lieferung von Anlagen zur Vakuum-Kathodenzerstäubung an einen nicht näher benannten deutschen Kunden. Die Anlagen sollen in der Fertigung von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen zum Einsatz kommen. Das Auftragsvolumen beläuft sich laut Unternehmen auf mehr als zehn Millionen Euro. Eine Anzahlung für den Auftrag werde zeitnah erwartet. Für das erste Quartal dieses Jahres meldete Singulus eine deutliche Umsatzsteigerung ...

