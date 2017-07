Die Türkei verweigert erneut Bundestagsabgeordneten den Besuch von Bundeswehr-Soldaten. Diesmal geht es um den Luftwaffen-Standort Konya, berichtete das ARD-Hauptstadtstudio am Freitagnachmittag.

In Konya sind AWACS-Aufklärungsflugzeuge der NATO stationiert, zu deren Besatzung auch Soldaten der Bundeswehr gehören. Erst kürzlich hatte die Bundesregierung entschieden, die Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstandort im Incirlik abzuziehen, wo Bundestagsabgeordneten ebenfalls der Besuch versagt worden war. Laut des Berichts der ARD informierte die Bundesregierung am Nachmittag die Obleute des Verteidigungsausschusses. Als Grund habe die Türkei die angespannten Beziehungen und vor allem die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere in Deutschland angegeben, berichtet der Sender weiter.

Offiziell soll jedoch nur von einer "Verschiebung" des Besuchstermins gesprochen worden sein. Ein neues Datum wurde allerdings ebenfalls nicht genannt.