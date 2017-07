Der Chef von JP Morgan lässt seiner Frustration über die Politik in den USA freien Lauf. Jamie Dimon nennt das, was in Washington derzeit läuft, "blöden Mist". Selten hat er sich so deutlich zur Politik geäußert.

Eigentlich ging es in der Telefonkonferenz um die Zahlen von JP Morgan - immerhin hatte die US-Großbank im zweiten Quartal sieben Milliarden Dollar nach Steuern verdient. Konzernchef Jamie Dimon überließ den größten Teil der Veranstaltung seiner Finanzchefin Marianne Lake. Aber auf die Frage, wie JP Morgan die zahlreichen Blockaden der amerikanischen Politik einschätzt, schaltete sich Dimon ein. Schon seiner Stimme und seinem hektischen Sprachstil war anzumerken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...