Oracle steigerte im 4. Quartal den Umsatz leicht um 2,8% auf 10,9 Mrd $. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 3% auf 4,1 Mrd $. Die EBIT-Marge lag damit bei 37%. Für das Quartal ist zudem eine Dividende von 0,19 $ je Aktie vorgesehen. Der Umsatz im Bereich Cloud wuchs insgesamt um 58% auf 1,4 Mrd $. SaaS (Software as a Service) Cloud-Umsätze stiegen dabei um 67% auf 964 Mio $. Der Bereich Cloud PaaS (Platform as a Service) plus IaaS (Infrastructure ... (Volker Gelfarth)

