BERLIN (Dow Jones)--Im ersten Halbjahr 2017 haben schon mehr als 3000 Türken Asyl in Deutschland beantragt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) teilte den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf Anfrage mit, dass zwischen Januar und Juni 3.206 Asylanträge von Türken eingegangen seien.

Nach dem Umsturzversuch am 14. Juli 2016 war die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei gestiegen. Seitdem haben laut Bamf auch 209 Diplomaten und weitere 205 Staatsbedienstete Asyl in Deutschland beantragt. Zuletzt hat sich die Zahl der Anträge aus der Türkei der Behörde zufolge allerdings wieder normalisiert. Im Juni verzeichnete das Bamf 488 Anträge von Türken und damit wieder das Niveau vom Juni 2016. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 5.742 Türken Asyl in Deutschland beantragt.

