Nach dem bisherigen Jahreshoch bei 179.70 Euro Mitte Juni ist die Aktie des Münchener Industriegasspezialisten unter Druck geraten und im Tief Anfang Juli bis auf 164,45 Euro abgerutscht. Seitdem geht es jedoch wieder aufwärts - rund 5% haben die Papiere in den vergangenen Sitzungen aufgesattelt. Was gut klingt, sieht im Chart allerdings nicht ganz so gut aus, denn da könnte sich jetzt ein Muster herausbilden, das in der technischen Analyse als klassische Umkehrformation gilt. Welche Chartformation gemeint ist, welche Kursziele daraus abgeleitet werden könnten und was passieren kann, wenn sich dieses Muster nicht vollendet, sehen Sie im aktuellen Video.

