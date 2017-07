Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der SMI hält sich damit problemlos über der 9'000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche zurückerobert hatte. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P-500-Index erreichten am Freitag Höchststände. Mit einer gewissen Erleichterung werden auch die neusten Zahlen zur chinesischen Konjunktur aufgenommen. Bei den einzelnen Titeln sind SGS nach Zahlen im Fokus.

Laut Händlern hält die positive Grundstimmung an, die US-Notenbankchefin Janet Yellen in der letzten Woche mit ihrem Bekenntnis zu einem behutsamen Vorgehen ausgelöst hatte. Ein Beleg dafür ist der US-Volatilitätsindex VIX für den S&P 500, der auf das tiefste Niveau seit fast einem Vierteljahrhundert gefallen ist. Als entscheidend für die weitere Kursentwicklung gilt nun die Berichtsaison. Hierzulande werden im Wochenverlauf nach SGS vier weitere Blue-Chips-Gesellschaften sowie gut ein Dutzend Unternehmen am breiten Markt Zahlen vorlegen.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 09.30 Uhr um 0,14% auf 9'047,45 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,13% auf 10'292,73 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, notiert hingegen unverändert bei 1'433,85 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...