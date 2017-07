Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montagvormittag nach einem freundlichen Start ins Minus gerutscht. Der Leitindex SMI fiel dabei zeitweise sogar knapp unter die 9000-Punkte-Marke, die er in der Vorwoche nach einem starken Lauf zurückerobert hatte. Händler wollen die aktuellen Verluste jedoch nicht überbewerten und sprechen von einem "typischen Konsolidierungstag", der von Gewinnmitnahmen geprägt sei. Entscheidend sei nun, wie die Berichtsaison anlaufe.

Der Westschweizer SGS-Konzern eröffnete dabei am Morgen den Reigen der hiesigen Blue Chips - und sorgte für eine Enttäuschung. Zusätzliche Unsicherheit in den Markt brachten im Verlauf des Vormittags Meldungen aus China zu möglichen stärkeren Regulierungen. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick in die USA, wo ein wichtiger Frühindikator (Empire State Bericht) veröffentlicht wird.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 11.55 Uhr 0,21% auf 9'015,23 Punkte; das Tagestief wurde bei 8'998 Stellen markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,21% auf 1'430,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17% auf 10'261,10 Zähler nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus, zwölf im Plus und zwei unverändert.

Der Aktien des Warenprüfkonzern SGS (-3,3%) bilden mit grossen Abstand das Schlusslicht unter den SMI/SLI-Titeln. Analysten kommentieren den ...

