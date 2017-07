Hannover - Die Rohölmärkte konnten in der vergangenen Woche dank etwas Optimismus gegenüber den Fundamentalwerten eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnen, berichten die Analysten der Nord LB.Die Nordseemarke Brent beispielsweise habe ihre Kursgewinne gehalten und notiere wieder auf Sicht der 50 US-Dollar je Barrel. Unsicherheit bestehe jedoch weiterhin angebotsseitig: Die Förderungsmengenbegrenzungen der OPEC und ihrer Verbündeten seien weiter im Blick der Händler, denn die Koalition habe im vergangenen Monat mehr als zuvor in diesem Jahr gefördert. Insbesondere mit steigender Produktion in von den Begrenzungen ausgenommenen Ländern Nigeria und Libyen sowie der Überproduktion von Totalabweichlern sei die angebotsseitige Entwicklung weiterhin nicht mit der OPEC-Erwartung konsistent. Somit bleibe es weiter unsicher, ob die Koalition die gewünschte Marktbalance herstellen könne. Daher würden Äußerungen aus dem Kartellumfeld folgerichtig erscheinen, dass auch die bisher ausgenommenen Staaten an den Maßnahmen beteiligt werden sollten.

