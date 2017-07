Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Agrana, einer der weltweit führenden Hersteller von Fruchtsaftzutaten, unterzeichnete vor Kurzem einen Vertrag für eine Investition von 21,75 Millionen Euro zum Bau einer Produktionsanlage im Life and Health Industrial Park des Changzhou National Hi-Tech District. Dies ist die größte Einzelinvestition des Unternehmens in China.



Die in Österreich ansässige Agrana wurde 1988 gegründet und stellt in 56 Produktionsanlagen rund um die Welt Obstprodukte, Fruchtsaftkonzentrate sowie Zuckerprodukte und Milchprodukte für Kleinkinder her. Agranas Obstverarbeitung weltweit macht 44 ihres Gesamtumsatzes aus. Die Produktionsanlage in Changzhou wird sich schwerpunktmäßig mit Forschung und Entwicklung in den Bereichen Marmelade, Marmeladezutaten, Fruchtsaftkonzentrate, Obst- und Gemüseprodukte sowie Gewürze befassen.



Der Bau der Produktionsanlage wird voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen sein und die Anlage soll 2019 in Betrieb genommen werden. Ihre Kunden sind bekannte Unternehmen, darunter Danone, Mengniu, Bright Dairy & Food Co., Ltd, Unilever (Wall's) und Baxy.



Agrana ist der erste europäische Lebensmittelverarbeiter, der seine Präsenz im Changzhou National Hi-Tech District etabliert. Dieser Distrikt hat bereits Investoren aus 68 Ländern und Regionen angezogen und 1.580 ausländische Unternehmen haben dort Werke eingerichtet, darunter 43 Fortune-500-Unternehmen. Der Changzhou National Hi-Tech District beherbergt über 33 Projekte mit Kapitalinvestitionen von mehr als 100 Millionen US-Dollar und ausländischen Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Mehrere führende multinationale Konzerne, einschließlich Lanxess, ThyssenKrupp und Novelis, haben Kapital im Distrikt investiert.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/534421/Agrana_Fruit_Changz hou_Project_Signing_Ceremony.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/534433/AGRANA_project_sign ing_ceremony.jpg



OTS: The Publicity Department of Changzhou Xinbei District Commission of CCP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117940 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117940.rss2



Pressekontakt: Wang Zhongliang +86-519-85127305 759965867@qq.com