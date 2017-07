Von Steve Goldstein

NEW YORK (Dow Jones)--Die französische Großbank BNP Paribas muss im Zusammenhang mit Manipulationen am Devisenmarkt eine weitere hohe Strafe in den USA zahlen. Die US-Notenbank belegte BNP Paribas mit einer Geldstrafe von 246 Millionen US-Dollar, weil ihre Kontrollmechanismen versagt hatten.

Die Devisenhändler der Bank hatten elektronische Chatrooms genutzt, um mit Händlern bei anderen Banken ihre Handelspositionen auszutauschen. Sie hatten sich im Zeitraum von 2007 bis 2013 an der Manipulation von Wechselkursen beteiligt, wie die Bank zuvor eingeräumt hatte.

July 17, 2017 13:49 ET (17:49 GMT)

