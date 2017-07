Zu einem 24-stündigen friedlichen Streik hat in Venezuela die Opposition aufgerufen. So soll der Druck auf Präsident Nicolas Maduro erhöht werden - bevor "die definitive Eskalation in der nächsten Woche" ansteht.

Die venezolanische Opposition will mit einem landesweiten Streik den Druck auf Präsident Nicolas Maduro erhöhen. Oppositionschef Freddy Guevara rief für Donnerstag zu einem 24-stündigen nationalen Ausstand auf. "Die Stunde null beginnt", sagte er am Montag.

Das gesamte Land solle sich friedlich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...