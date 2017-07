Die P & O PORTS Group wurde ausgewählt, um den Containerterminal an dem Hafen von Sète zu leiten und zu entwickeln. Der Vertrag wurde am 11. Juli 2017, in dem Emirat Dubai, in Anwesenheit des Hauptgeschäftsführers von P & O PORTS, Rado Antolovic, dem Vertreter von Sultan Ahmed Bin Sulayem und dem Präsidenten des Hafens von Sète, Jean Claude Gayssot,...

