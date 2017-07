Die Erdbeersaison 2016/17 ist mit einer Gesamtproduktion von 302.500 Tonnen beendet, 2% mehr als in der Vorsaison und 7% weniger Fläche. Der Umsatz hat seinerseits auf 454.665.000 EUR zugenommen, was eine Zunahme von fast 15% gegenüber der Vorsaison bedeutet, so Daten von der Vereinigung der Erzeuger und Exporteure von Erdbeeren von Huelva (Freshuelva). Bildquelle: Shutterstock.com...

