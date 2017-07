Zürich (awp) - Die Hypothekarzinsen sind im zweiten Quartal 2017 leicht zurückgegangen. Die Richtzinsen in der Schweiz für Festhypotheken über zehn Jahre sind im Vergleich zum Vorquartal um 0,06 Prozentpunkte auf 1,53% gesunken, wie der Internet-Vergleichsdienst Comparis in seinem am Dienstag publizierten Hypotheken-Barometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...