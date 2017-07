Der von uns genannte Einstiegskurs wurde erst am 17. Juni erreicht und es sieht im Moment nicht schlecht aus. Die Unterstützung bei 16,73 Euro wurde am 11. Juli getestet und dann setzte eine Gegenwehr ein, die sich in den letzten Tagen im Bereich 17,50/18,00 Euro aufgehalten hatte. Die Tendenz ist derzeit leicht positiv und bei relativ stabilen Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...