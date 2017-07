Am russischen Automarkt verdichten sich die Anzeichen auf eine nachhaltige Erholung: Im Juni gab es bereits den vierten Wachstumsmonat in Folge, zuletzt hatte die Dynamik mit zweistelligen Zuwachsraten bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (Mai +14,6 Prozent, Juni +15 Prozent) sogar zugenommen. Das be ...

Den vollständigen Artikel lesen ...