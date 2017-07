Der Zinkpreis hat vorige Woche an der führenden London Metal Exchange (LME) ein neues Dreimonatshoch markiert und damit eine mehrmonatige Phase der Konsolidierung abgeschlossen. Die Rally geht auch dank guter Konjunkturdaten aus China in dieser Woche weiter. Da sich die Bestände nahe historischer Tiefs befinden, könnte der "Pinch Point" nun erreicht sein. Dieser löste die letzte massive Zink-Rally aus. Profiteure dieser Entwicklung wären einerseits große Produzenten wie Glencore oder Teck Resources. Vor allem aber würde sich der Anstieg bei "Pure Playern" bemerkbar machen.

Zink war einfach nicht "sexy"

Ende 2015 warnten die Branchenexperten von Wood MacKenzie vor einer Verknappung von Zink. Schon damals wurden erste Minen geschlossen, weil sie nicht mehr von dem vor Rost schützenden Metall hergaben. Die waren schlichtweg erschöpft. In den nächsten Jahren werden sich weitere Minen einreihen und ihren Dienst einstellen, wie beispielsweise Golden Grove und Elura in Australien oder die finnische Phyhasalmi-Mine von First Quantum (siehe Tabelle). Insgesamt machen die in der Tabelle genannten Minen rund 10 bis 12 Prozent des globalen Angebots aus. Neu eröffnende Bergwerke wiederum gibt es kaum, da in den vergangenen zehn Jahren wenig in Zink investiert wurde. Das Metall erschien Firmen und Investoren nicht so "sexy" wie Gold oder Kupfer. Und wenn mal eine neue Mine eröffnet, so liegen die Zinkgrade im Gestein häufig unter den Durchschnittswerten der vergangenen Jahrzehnte.

Kommt jetzt die zweite Phase der Zink-Rally?

Und so kam, was kommen musste. Inzwischen befindet sich der Zinkmarkt in einer echten Knappheitssituation. Die Warnung von Wood MacKenzie hatten damals nur Insider vernommen. Doch der Markt reagierte. Im Dezember 2015 begann der wundersame Aufstieg des Metalls. Seither ist der Preis je Tonne Zink um mehr als 80% gestiegen. Es ist das Industriemetall der Stunde. Zu Beginn der vergangenen Woche wurde erstmals wieder ...

