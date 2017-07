Zürich-Kloten - CA Technologies unterstützt Banken, Zahlungsdienstleister und Drittanbieter mit einer neuen Lösung bei der Vorbereitung auf die EU-Richtlinie PSD2 (Payment Services Directive 2). Von dieser neuen Direktive werden auch im Ausland tätige Schweizer Finanzdienstleister betroffen sein. Mit der Software können Finanzdienstleister Anwendungsarchitekturen modernisieren, Transaktionen offen und transparent gestalten und Innovationen im Bereich digitaler Zahlungsmethoden vorantreiben. Vordefinierte Use Cases mit integrierten API Management- und Sicherheitsfunktionen und eine Anleitung zur richtigen Umsetzung von PSD2 geben Organisationen alle Informationen an die Hand, die sie benötigen, um ihren Kunden moderne, sichere und einfache Zahlungstransaktionen zu ermöglichen - und damit für PSD2-Compliance zu sorgen.

Ab Anfang 2018 soll die EU-Richtlinie PSD2 den Wettbewerb im europäischen Zahlungsverkehr fördern und ihn sicherer, bequemer und billiger machen. Als gesetzlicher Rahmen für digitale Zahlungen schafft sie die Voraussetzung für Innovationen und Transparenz auf dem europäischen Zahlungsmarkt und erhöht den Schutz von Verbrauchern beim Online- und Mobile-Banking.

"PSD2 revolutioniert die Art und Weise, wie wir digital bezahlen, indem sie den Verbraucher in den Mittelpunkt rückt. Alle Finanzdienstleister werden in Zukunft dafür sorgen müssen, dass sie ihren Kunden moderne, sichere und benutzerfreundliche Zahlungsdienste zur Verfügung stellen", so Sven Mulder, General ...

