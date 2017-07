Elektroautos gelten als teuer. Doch Volvo-Chef Håkan Samuelsson sieht bald die Wende. Volvos Elektro-Offensive wird er weiter begleiten: Samuelsson hat seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert.

Der schwedische Autohersteller Volvo plant, seine neuen Elektro-Modelle zum Preis der heutigen Diesel-Autos anzubieten. "Wir wollen unseren Kunden eine sehr attraktive Alternative bieten, und zwar in dem Preissegment, in dem wir heute im jeweiligen Segment sind", sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson der WirtschaftsWoche.

Das würde bedeuten, dass ein mittlerer SUV wie der gerade vorgestellte XC60 als Hybrid so viel wie heute ein vergleichbarer Diesel kosten würde - also etwa 48.000 Euro. "Dieses Preisniveau wollen wir auch mit Elektroantrieben halten", so Samuelsson.

Der Konzern hatte Anfang Juli bekanntgegeben, ...

